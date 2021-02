Euro a finančná gramotnosť

Wikipédia definuje finančnú gramotnosť ako súbor znalostí, ktoré človeku umožňujú porozumieť financiám a správne s nimi zaobchádzať v rôznych životných situáciách. Vymenúva 11 štandardných návykov, ktoré by to malozahŕňať, ale...

... až na 9. mieste medzi nimi spomína schopnosť POROZUMIEŤ ZÁKLADNÝM POJMOM v oblasti finančníctva a sveta peňazí. A už vôbec nehovorí o tom, že tým pojmom je potrebné nielen významovo porozumieť, ale tiež ich vedieť správne aktívne používať v spisovnom jazyku. Správne kontextovo, gramaticky, pravopisne.

Azda náležité jazykové používanie finančných pojmov nepatrí k zaobchádzaniu s financiami „v rôznych životných situáciách“? – Ja si myslím, že rozhodne patrí.

Okolo roku 2007 si to však zjavne nemysleli ľudia zodpovední za prípravu informačnej kampane zameranej na zavedenie eura na Slovensku. A podľa toho tá kampaň aj prebehla – pojmy definovala, vysvetlila, ale ako ich správne používať v spisovnom jazyku, to ľudí nenaučila. Učila ich s eurami zaobchádzať matematicky a fyzicky, nie však jazykovo. Učila ich prepočítavať sumy v korunách na eurá a opačne, spoznávať jednotlivé mince a bankovky, nie však eurá skloňovať v spojitosti s vyjadrovaním konkrétnych peňažných súm.

A mnohí naši občania sa to, žiaľ, nenaučili ani dodnes, hoci od zavedenia eura u nás uplynulo viac než 10 rokov.

No ako sa to aj mali naučiť, keď tú kampaň viedli iba ekonómovia a politici, no nikto z lingvistov?

Neviem, do akej miery sú tieto znalosti súčasťou školských osnov dnes, ale pozorujem, že dnešné školopovinné deti ich tiež veľmi neovládajú. A ak sa to nenaučia v školách, tak kedy potom?

********

Mnohí Slováci a Slovenky používajú pojem euro pri rôznych sumách tak, akoby to bolo slovo v slovenčine nesklonné. Či 1, či 3, či 5, alebo 500... – stále k príslušnej číslovke pridávajú iba „euro“. (Veď na minciach a bankovkách je to napísané, tak čo...!)

Ale že mince a bankovky platia medzinárodne, kým my by sme sa mali vyjadrovať po slovensky (so slovenskými jazykovými pravidlami), to im asi nikto neprezradil.

S touto elementárnou jazykovou nevedomosťou v súvislosti s eurami sa možno v praxi stretnúť od najnižších až po tie najvyššie spoločenské pozície a funkcie. Od brigádničiek a brigádnikov za pokladňami supermarketov až po špičky v riadení štátu a finančných inštitúcií.

Je azda normálne, ak riaditeľ prestížnej banky či poradca ministra nevie pri vystúpeniach v médiách správne kombinovať sumy s príslušnými pádmi eura? – Záleží na tom, čo chápeme pod pojmom „normálne“, ale faktom je, že na Slovensku je to smutnou realitou dnešných dní.

********

Nepoznám nijakého jazykového odborníka ani žiadnu kompetentnú inštitúciu, ktorá by sa na aktívnu vzdelávaciu osvetu v tomto smere cielene zameriavala. – To už nie je kritika, ale moje východiskové konštatovanie.

A to je aj dôvod, prečo som sa to rozhodol robiť ja. (Ak sa tomu venujú aj iní, budem len rád, no nadbytočná práca to určite nebude. O tom svedčí prax na každom kroku.)

Začínam s tým týmto úvodným článkom, pokračovať budem prinajmenšom jedným ďalším, už oveľa gramaticky konkrétnejším. A možno budú nasledovať aj iné...

18. 2. 2021