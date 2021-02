Gramatika nie je na 1 použitie...

Veľmi často sa v súčasnosti stretávam v textoch (najmä zdravotne zameraných) s pomenúvaním rôznych pomôcok na 1 použitie. Jednorazových rúšok, jednorazových rukavíc a pod. Mnohí o nich píšu či hovoria ako o „jednorázových“.

Je to správne? – NIE.

A prečo nie? – To práve idem vysvetliť.

V slovenčine existuje aj slovo, ktoré má v 1. páde jednotného čísla podobu ráz, a existuje aj také, ktoré má v tom istom gramatickom tvare podobu raz.

Iba jedným z nich však možno správne vyjadriť, že sa niečo nedeje opakovane, ale iba 1 raz. Alebo že sa niečo nezvykne či nemá používať opakovane, ale iba raz .

Z toho veľmi jednoducho logicky vyplýva, že pomôcky na 1 použitie sú správne jednorazové .

Odkiaľ sa potom vzal ten „jednorázový“ vyjadrovací zlozvyk?

Odpoveď je veľmi jednoduchá – niekto nám ho sem úspešne (neoficiálne) „prepašoval“ z češtiny. Pretože slovo „jednorázový“ má v češtine význam totožný so slovenským výrazom jednorazový .

Nič proti češtine, no tu sme na Slovensku, kde je štátnym jazykom slovenčina. A kto sa cíti byť príslušníkom tohto národa, mal by sa vyjadrovať na Slovensku po slovensky – čisto, nie čiastočne po slovensky.

********

Máme tu však aj 1 huncútsky jazykový háčik:

Spomenuté slovo, ktoré má v základnom tvare podobu „raz“, má v tvare 2. pádu množného čísla podobu: ráz (5 ráz, mnoho ráz...).

Čo z toho vyplýva? To, že ak sa niečo deje opakovane, nie je to „viacrazové“, ale: viacrázové . – A to po slovensky a spisovne.

********

Aby to celé bolo ešte zamotanejšie, vráťme sa k tomu slovenskému slovu, ktoré som spomenul (no nevysvetlil) hneď na začiatku – ktoré má podobu ráz v 1. páde jedn. čísla, čiže v základnom tvare. Toto slovo má, pochopiteľne, iný význam ako skôr spomínané slovenské slovo raz. Má dokonca 3 rôzne významy, a to:

ráz =

1) vzájomné pôsobenie síl pri styku 2 telies (fyzikálny význam)

2) periodické zosilňovanie a zoslabovanie rozkyvu 2 vlnení (iný fyzikálny význam)

3) zvukový prvok vznikajúci prudkým roztvorením hlasiviek... (foniatrický význam)

Prídavné meno utvorené od slova ráz je rázový.

Pokiaľ by sme vzali niektorý z 3 uvedených významov slova ráz a pokúsili sa z neho vytvoriť odvodené prídavné meno „jednorázový“, nemuselo by byť nereálne – nezmyselné. Teda teoreticky aj v slovenčine môže legitímne existovať adjektívum „jednorázový“, ktoré nemusí byť ani pravopisne, ani významovo nesprávne. Reálnosť takého postupu a takého výrazu by však mohli kvalifikovane posúdiť iba odborníci z menovaných vedných odvetví.

No rozhodne takýto prípadný výraz „jednorázový“ by mal celkom iný význam než na Slovensku masovo nesprávne používané slovo „ jednorázový “, ktorého zamýšľaný význam má byť: určený na 1 použitie .

********

ZHRNUTIE:

Čo sa má použiť 1 raz, je jednorazové.

Čo sa má použiť viac než 1 raz (viac ráz), je viacrázové.

Čo sa skúma vo fyzike či foniatrii, môže byť rázové, azda aj „jednorázové“.

A napokon gramatika, ktorou som sa zaoberal aj v tomto článku, nie je ani jednorazová, ani „jednorázová“ – teda nie je na 1 použitie. Je veľmi trvácna a má zmysel sa v nej celý život zdokonaľovať.

20. 2. 2021