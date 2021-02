Máme na Slovensku manažérov a či iba „menežérov“?

Čo myslíte, prečo som dal už v nadpise dané slovo do úvodzoviek? Podľa Pravidiel slovenského pravopisu majú úvodzovky 5 hlavných významov a ja som zacielil len na jeden z nich vo vzťahu k danej téme. – Na ktorý z nich?

Žeby som mal v úmysle spochybňovať niečie riadiace schopnosti?

Alebo sa chcem od istého štýlu riadenia okázalo dištancovať?

Pravdou nie je ani jedna z týchto možností. Úvodzovky som tu zvolil v tom význame, v ktorom sa do nich uzatvárajú presné citácie toho, čo (a ako) niekto komunikuje. V tomto prípade prevažne v ústnom vyjadrovaní – v hovorenej reči, v jej výslovnosti.

Chcem teda poukázať na to, že mnoho hovoriacich sa na Slovensku (v slovenskom jazykovom prejave) zvykne vyjadrovať o akýchsi „menežéroch“ (prípadne ešte aj „menežérkach“), hoci slovenské slovníky žiadnu takúto kategóriu ľudí nepoznajú. A ja pevne verím, že ani poznať nebudú.

Je nepochybné, že v iných jazykoch (najmä v angličtine) sú slová s podobnou výslovnosťou legitímne a v jazyku dosť frekventované...

Ale v slovenčine?

Pokiaľ tu v nejakých firmách existuje taká firemná „kultúra“, že isté kľúčové pojmy sa majú vyslovovať cudzojazyčne, tak nech si to v rámci vnútrofiremnej komunikácie takto anglofónne vyslovujú. To je ich interná vec.

Ale prečo takéto jazykové maniere zaťahujú aj do verejného mediálneho priestoru, kde sa má v slovenčine uplatňovať správna slovenská výslovnosť všetkých slov, ktoré sú v slovenských slovníkoch obsiahnuté?! (A slovo manažér tam už dávno je.)

Ak by mal náhodou niekto pochybnosť o tom, aká je kodifikovaná výslovnosť slovenského slova manažér, tak nech sa pozrie do niektorej z našich kodifikačných príručiek spisovnej slovenčiny. Garantujem každému, že výslovnosť [menežér] v žiadnej z nich nenájde.

A okrem toho – správnu výslovnosť si možno spoľahlivo overiť v sekcii „Zvukové nahrávky niektorých slov“ v slovníkovom portáli Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra:

https://slovnik.juls.savba.sk/?w=mana%C5%BE%C3%A9r&s=exact&c=rc21&cs=&d=kssj4&d=psp&d=locutio#

Výslovnosť je [manažér], pričom sa nikto nemôže odvolávať na to, že pri danom slove nie je výslovnosť osobitne uvedená aj v písomnej podobe.

V slovenských slovníkoch totiž platí konvencia, že pokiaľ je správna výslovnosť daného slova totožná s jeho písanou podobou, netreba ju osobitne uvádzať. A tu tá totožnosť skutočne je. Výslovnosť sa [v hranatých zátvorkách] uvádza iba v prípade, ak sa od písanej podoby slov líši.

Napríklad: faux pas [fó pa] citátový výraz i neskl. s. (nesklonný internacionálny výraz – v slovenčine stredného rodu)

Slovo manažér však nie je internacionálne v lexikálnom zmysle.

Je to slovenský výraz, ktorý prenikol do slovenskej slovnej zásoby – transformáciou – z angličtiny, ale s výslovnosťou prispôsobenou slovenským pravidlám (kategória: 1. úplne zdomácnené slová – z PSP).

Veď anglická podoba je „manager“ a navyše je tu oproti slovenčine ten rozdiel, že „manager“ sa v angličtine používa pre oba rody – mužský i ženský. Pre ženské príslušníčky ľubovoľnej profesie angličtina nemá pojmy rodovo odlíšené od mužských tvarov, kým v slovenčine máme manažérov a manažérky.

A to je zároveň dôvod, prečo by sme sa mali vyjadrovať aj s tzv. rodovou citlivosťou voči ženám – nepomenúvať konkrétne manažérky pomocou generického maskulína „manažér“, ale priznávať im v slovenčine ich skutočnú rodovú identitu. Čas vyslovenia slabiky „ka“ (zlomok sekundy) je oproti tomu úplne bezvýznamný a prípadná časová úspora tu nemôže byť pádnym argumentom na zanedbávanie rodového rozlišovania.

Možno v budúcnosti prídu aj také časy, keď bude potrebné jazykovo rozlišovať všetkých X pohlaví, ktoré uznáva hnutie osôb zo skupiny LGBTI. A to už také jednoduché nebude...

********

Inak – manažérske schopnosti kohokoľvek nemienim ani zamak spochybňovať. Nezvyknem sa vyjadrovať k veciam, na ktoré nie som odborníkom. A manažment som veru neštudoval. Zato slovenčinou sa zaoberám profesionálne...

Ja nič – ja korektor.

22. 2. 2021