K záporom i kladom dnešnej frázy SKLADOM

Tovar je na 99,9 %* skladom u nás na predajni... – Je takáto formulácia správna? Nuž, záleží na tom, čo kto považuje za správne. Máme slobodu slova...

Čo je to „správne“??? To je filozofická, ale tiež praktická otázka. Mňa ako jazykového korektora v prvom rade zaujíma, či sú výrazy, slovné spojenia a vety spisovné. V tomto prípade je vec jasná ako facka: Spojenie tovar je skladom, ktoré sa často objavuje v ponukových listoch predajcov, nie je spisovné.

Aké to má ZÁPORY?



Ak určité slovo alebo viacslovný výraz nie je spisovný , znamená to, že nie je súčasťou kodifikovanej celospoločenskej normy národného jazyka . Ak sa nespisovné vyjadrenia vyskytujú v textoch či nahrávkach, ktoré majú reprezentovať istý subjekt (napr. obchodný), svedčí to o nekultúrnosti toho, kto sa takto navonok oficiálne prezentuje. A to bez ohľadu na pohnútky či úroveň znalostí, ktoré k tomu dotyčný subjekt vedú. Pokiaľ to niekomu takto vyhovuje a zákon mu neukladá niečo iné, nech sa páči – máme slobodu slova...





Aké to má KLADY?



Spisovné varianty vyjadrenia príslušného významu sú: na sklade, v sklade.

Z toho vyplýva:

Kto používa skladom v písomnej forme , ušetrí v texte niekoľko milimetrov miesta oproti spisovnému variantu. Za priestor na inzerciu sa predsa väčšinou platí. Centík k centíku úspory – a môže z toho byť napr. cena exotickej dovolenky...

A čo na to Jazyková poradňa?



Napríklad toto:

„V spisovnej slovenčine sa v danom význame ustálene používa spojenie tovar je na sklade, v ktorom sa k miestnemu významu pripája aj účelový význam (spojením na sklade sa okrem miesta, kde sa tovar nachádza, vyjadruje predovšetkým skutočnosť, že tovar je poruke, pripravený na odber). Správne je aj spojenie s predložkou v s čisto miestnym významom tovar je v sklade, t. j. nachádza sa v sklade.“





Kde sa výraz TOVAR SKLADOM v súčasnej nespisovnej slovenčine vzal?



(Rečnícka to otázka – príležitosť na diskusné vysvetlenia podľa osobného vkusu.)