Som závislý, ale liečim sa

Univerzálny návod na skoncovanie so závislosťou NEEXISTUJE; správny postup je pre každého človeka iný, tak ako je každý z nás unikátny.



Jar ako šanca



Je jar, vhodná doba na ozdravovanie života. Niekto praktizuje pôsty, niekto detoxikačné kúry... – každý podľa svojich potrieb a vkusu. Ja cítim potrebu zbavovať sa svojich závislostí.

Som celoživotný nefajčiar, nealkoholik, nikdy som neexperimentoval s drogami, hazardné hry nehrám a ani do mobilu nehľadím hodiny denne. Dnes už dokonca nejem ani čokoládu, živočíšne potraviny... Tak aké závislosti vlastne riešim?

Kto je úplne nezávislý, nech nečíta. (Alebo kto si to o sebe myslí.)





Závislosť všeobecne



Slová závislosť a závisieť sú odvodené od slovesa VISIEŤ. Každá závislosť teda človeka ťahá k zemi, bráni jeho povzneseniu, povznášaniu.

Dovolím si tvrdiť, že všetci na niečom závisíme. Neviem o človeku, ktorý by nebol závislý na dýchaní (pokiaľ žije). Takisto bez prijímania vody nie je náš život možný. Môžeme prežiť len pri istom rozsahu vonkajších teplôt a iba za podmienky istej miery slnečného svetla, pri istej maximálnej úrovni rôznych žiarení. A prinajmenšom takmer všetci potrebujeme aj jesť – reálnosť čisto pránickej výživy zatiaľ nie je vedecky dokázaná či vyvrátená, no ak by aj bola reálna, málokto je dnes pripravený vydať sa takou neobvyklou cestou. Ja nie. Ďalej sme závislí na telesnom pohybe, na potrebe spánku, väčšina z nás aj na zarábaní peňazí. V dnešnej spoločnosti sa tiež ťažko zaobídeme bez istej úrovne vzdelania, čo je ďalšia z objektívnych závislostí dnešných ľudí. Takisto sme všetci závislí na prítomnosti ďalších ľudí vo svojich životoch. Niekto viac, iný menej, ale prinajmenšom sa ešte nikto nenarodil bez potreby existencie svojich rodičov.

A našlo by sa toho iste aj viac, bez čoho by človek dneška neprežil.

Toto všetko sú naše podmienenosti – naše objektívne závislosti.



Je však vhodné rozlišovať, ktoré závislosti nám prospievajú a ktoré škodia. Myslím, že tie, ktoré som dosiaľ vymenoval, s pravdepodobnosťou blízkou istote patria k tým prospešným, nevyhnutným pre náš plnohodnotný život. Prispievajú k tomu, aby sme vo svojich postojoch smerovali k zdravej pokore a úcte k našej Zemi, kde je pre nás taká výnimočne optimálna konštelácia podmienok pre život.

A čo tie ďalšie závislosti?





Závislosti škodiace



K najobvyklejším škodlivým závislostiam patria alkoholizmus, nutkavé fajčenie, závislosti na rôznych druhoch návykových látok (často označovaných ako drogy), na prílišnej citovej pripútanosti k rozličným ľuďom, na hazardných hrách, na rôznych formách násilia, na neustálom sledovaní mediálnych správ... na všeličom bežnom i bizarnom.

Závislosti sú tvrdšie a jemnejšie, zjavné i skryté, trvalé aj dočasné. Kto tvrdí, že je úplne nezávislý, sám seba klame. Čím húževnatejšia nejaká závislosť človeka je, tým menej je ochotný či vôbec schopný rozpoznať ju v sebe samom. Popieranie je typická počiatočná fáza škodlivej závislosti, ktorá môže trvať aj roky či desaťročia, pre niektorých dokonca do konca života.

Naopak, čím tvrdších, hrubších závislostí sa človek postupne vedome zbavuje, tým citlivejším na ich rozpoznávanie sa stáva. Na rozpoznávanie i schopnosť priznať si ich – najmä pred sebou.





Ja a závislosti



Mal som to šťastie, že doba i rodinné pomery mi výrazne napomohli k tomu, aby sa na mňa obvyklé škodlivé závislosti „nenalepili“. Alkoholu sa v našej rodine neholdovalo, fajčeniu takisto nie, drogy boli v čase mojej mladosti niečím oveľa ťažšie dostupným ako dnes. Od týchto vecí som teda trvale nezávislý, čo však nevnímam ako svoju zásluhu – skôr šťastie. Hazard mi nikdy nebol sympatický, takže ani ku gamblerstvu som neinklinoval. Internet nebol vôbec, nemusel som čeliť pokušeniu vyhľadávania virtuálneho sveta. A tak mám od neho patričný odstup, hoci cez internet dnes aj pracujem.

Aké závislosti teda vnímam na sebe?





A predsa som závislý!



Je ich viac, než by sa zvonka mohlo zdať. A ako sa ich postupne zbavujem, rozpoznávam na horizonte ďalšie, jemnejšie, predtým neuvedomované či nepovšimnuté. Počas pozemského života je to azda nekončiaci proces.

V dávnejšej minulosti som prekonal závislosť na pomoci rodičov (nič neobvyklé), v tej menej dávnej napríklad závislosť na konzumácii mäsa a živočíšnych produktov. Ešte pred zopár rokmi bolo pre mňa ťažko predstaviteľné, že by som sa mal vzdať obľúbených mliečnych výrobkov – a hľa, teraz som od nich už nezávislý. Dobytku sa uľavilo, Zemi sa uľavilo, ale najmä môjmu zdravotnému stavu táto zmena citeľne prospela.

„Zem poskytuje toľko, aby uspokojila všetky ľudské potreby, ale nie všetku ľudskú chamtivosť.“

– Mahátmá Gándhí

Pozri:

H. O. P. E. Na tom, co jíte, záleží





Úspech a moja cesta



Celkom nedávno som skoncoval so závislosťou na konzumácii čokolády (čokoholizmus). Úžasná vec! A práve na tejto mojej dlhodobej závislosti možno veľmi výstižne dokumentovať, aký spôsob opúšťania závislostí je pre mňa prirodzený.

Čokoláda mi robila vytrvalú spoločnosť už od detstva, takže náš „zväzok“ trval niekoľko desaťročí – veľmi tuhé životné puto. Najskôr mi bolo, samozrejme, úplne jedno, aký vplyv má na moje zdravie (a predovšetkým na stav chrupu). Bola skrátka príliš chutná, príliš neodolateľná na to, aby som vôbec uvažoval o odriekaní si práve jej. Napokon, v čase detstva by také odopieranie ani nebolo fungovalo ako spôsob ukončenia závislosti. Vtedy som čokoládu skrátka mentálne potreboval, nebol som zrelý na jej opustenie. Kedysi som jedol akékoľvek čokolády, často s lákavými plnkami a doplnkami. Najmä tie mliečne a poriadne sladké! Postupom času som začal vstrebávať informácie o zdravotných účinkoch kakaa a rôznych foriem produktov, v ktorých je obsiahnuté. A tak som pozvoľna začal preferovať čoraz kvalitnejšie čokolády, s čoraz vyšším percentuálnym obsahom kakaovej hmoty. Síce drahšie, ale menej nezdravé. V posledných rokoch to bolo takmer vždy nad 80 % kakaa, no stále som to vnímal ako pomerne nezdravú formu kakaového produktu. Až som napokon dospel k presvedčeniu, že kakao si môžem predsa pridávať do jedál aj priamo, bez čokolády (a množstva jednoduchého cukru). A potom už stačilo zaumieniť si, že keď dojem svoje nakúpené zásoby čokolád, ďalšie už kupovať a ani jesť nebudem. Prišiel deň D a odvtedy už čokoládu nepotrebujem, nemám žiadne abstinenčné príznaky.

Takto napísané to vyzerá ako jednoduchý proces, no koľké desaťročia môjho dozrievania bolo potrebných na to, aby sa udiala tá zmena môjho vnútorného nastavenia!

Závislosť je v hlave, je to vec presvedčenia.

Moje vzdávanie sa závislostí nemá podobu „chirurgického rezu“, mne funguje proces postupného uvedomovania a pozvoľného uberania, ozdravovania. A tiež nahrádzania nezdravých vecí zdravšími.



Moje súčasné výzvy



Rovnakú metódu, aká sa mi osvedčila pri čokoláde, v súčasnosti uplatňujem pri káve. Kávu som popíjal oveľa menej rokov, než som jedával čokoládu, takže toto by som mal zvládnuť pomerne hravo. Dnes mám doma už svoje posledné balenie mletej kávy (bio) a vychutnávam si ho po troškách, nie denne. Odhadujem, že možno o mesiac-dva nadíde deň, keď dopijem svoju poslednú kávu v živote a následne si budem namiesto kávy vychutnávať kvalitné čaje rôznych druhov (ktoré pijem už dlhodobo). A možno sa raz vzdám aj čajov, ktovie... Dnes mám jasno aspoň v tom, že na kofeín vo forme kávy vzniká závislosť. V prípade čaju o tom ešte presvedčený nie som.



Najbližšia méta, ktorá v tejto oblasti predo mnou stojí, je vzdanie sa cukru.

V súčasnosti už kupujem iba trstinový cukor a rôzne sladidlá na ovocnej i obilnej báze. No dnes sa na porazenie svojej sladkej závislosti ešte necítim byť dosť vnútorne silný. Verím však, že krok za krokom padne aj táto bašta, tento mocný nepriateľ. Či z iného pohľadu skôr: PRIATEĽ, ktorý ma učí dávať postupne prednosť svojmu zdraviu pred zmyslovými pôžitkami.

Nech žijú závislosti a ich nezastupiteľná rola pri zoceľovaní ľudskej vôle a trpezlivosti!