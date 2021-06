Dospelí deťom s láskou

„Rozprávky deťom nehovoria, že draci existujú. Deti dávno vedia, že draci existujú. Rozprávky deťom hovoria, že drakov možno poraziť.“ — Gilbert Keith Chesterton

********

Je tu Medzinárodný deň detí a s ním moja osobitná ponuka korektúr za zvýhodnenú sadzbu:



Ponúkam kvalitné, citlivé jazykové korektúry textov určených deťom (nie literatúry pre dospelých o deťoch) – so sadzbou 0,40 € na normostranu zdrojového textu.

Nezáleží na žánri a forme – môžu to byť napr. rozprávky či učebnice pre deti, môže ísť ako o knižky, tak aj o texty audiokníh či videí. Rozhodujúce je, aby koncovými prijímateľmi týchto výpovedí boli DETI.

A pôvodom môže ísť o pôvodné slovenské autorské počiny, ako aj o preklady z iných jazykov do slovenčiny.



Opísaná ponuka nie je obmedzená na jediný deň v roku (MDD), ale trvá zatiaľ

až do odvolania!



********

„Dospelí sami nikdy nič nechápu a deti hrozne unavuje stále a stále im niečo vysvetľovať.

Deti musia byť k dospelým veľmi zhovievavé.“

— Malý princ

********



Autorky a autori, prekladateľky a prekladatelia – bez rozdielu literárnych skúseností – s odvahou a dôverou spojte svoju tvorivú invenciu a láskavé zámery s mojimi korektorskými vedomosťami a skúsenosťami. Výsledok bude viac než súčtom týchto cenných vkladov,

efekt bude synergický.

Prosím, ohláste sa skôr, než mi pošlete text, aby sme sa vopred dohodli

na všetkom potrebnom.

Ďakujem vám a teším sa na spoluprácu ;-)